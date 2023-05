Polizeibehörden in Europa und den USA sind mit einer gemeinsamen Aktion gegen illegalen Drogenhandel im Internet vorgegangen. Bei Razzien in neun Ländern wurden 288 Verdächtige festgenommen, darunter 52 in Deutschland, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstag in Den Haag mitteilte. Weiter beschlagnahmten Ermittler fast 51 Millionen Euro in bar und digitalen Währungen, 850 Kilogramm Drogen und 117 Feuerwaffen. Laut Europol fußt der aktuelle Erfolg gegen den Darknet-Marktplatz "Monopoly Market" auf Erkenntnissen deutscher Behörden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, den Ermittlern sei "ein herausragender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und den Drogenhandel gelungen".