Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mit Warnungen vor einer möglichen "Killervariante" des Coronavirus Kritik auf sich gezogen. Der Begriff sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung in der Bevölkerung, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit der Zeitung Bild. Kritisch äußerten sich auch andere Experten und Politiker. Die Corona-Zahlen sanken über Ostern weiter. Lauterbach hatte sich zuvor in der Bild am Sonntag besorgt über diverse Omikron-Subvarianten geäußert, die sich gerade entwickelten. "Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante", sagte der SPD-Politiker.