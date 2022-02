Die Impfungen gegen das Coronavirus mit dem neuen Vakzin des US-Herstellers Novavax nehmen in Deutschland Fahrt auf. Erste Bundesländer begannen am Wochenende damit, das Präparat zu verabreichen. Am Montag wollen unter anderem Rheinland-Pfalz und Berlin nachziehen. Weitere Länder folgen im Wochenverlauf. Die Bundesregierung hofft, dass das Mittel Nuvaxovid der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank derweil erneut. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntag mit 1240,3 an. Fast 40 Länder wurden am Sonntag von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen, darunter EU-Staaten wie Italien, Polen und Belgien. Tausende Menschen beteiligten sich bundesweit am Wochenende an Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, mancherorts kamen aber weniger Teilnehmer als erwartet.