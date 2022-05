In Deutschland haben sich nach Schätzungen der Bundesregierung schon 50 Millionen Menschen mit Corona infiziert. Bundesweit sind seit Pandemiebeginn vor rund zwei Jahren bislang 25 Millionen Covid-19-Fälle erfasst worden, wie Gesundheitsstaatssekretär Edgar Franke (SPD) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Bundestags in Berlin erläuterte. Es sei jedoch von einer rund doppelt so hohen Dunkelziffer auszugehen. Mit 71 Prozent seien die meisten Corona-Infektionen in den ersten vier Monaten 2022 mit der Omikronwelle registriert worden. Trotz der weiterhin hohen Zahl an Infektionen sah Franke eine positive Entwicklung in der Corona-Pandemie. Der Gipfel der aktuellen Welle sei klar überschritten, sagte der Staatssekretär.