Angesichts der vierten Corona-Welle hat Italiens Regierung strengere Regeln beschlossen und die Impfpflicht erweitert. Von 6. Dezember an gelten in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern in vielen Bereichen 2 G-Regeln. Etwa für Bars, Restaurants oder Veranstaltungen. Die Regierung stimmte einem entsprechenden Dekret am Mittwochabend zu. Die Regeln gelten landesweit bis 15. Januar. Danach nur in Regionen, die in Corona-Zonen mit strengeren Regeln eingeteilt sind. Von 15. Dezember an müssen sich auch Schulpersonal, Polizisten, Soldaten, Rettungskräfte und Angestellte der Gesundheitsverwaltung impfen lassen. Das Gesundheitspersonal, für das seit April Impfpflicht gilt, braucht die Auffrischungsimpfung. Mehr als 87 Prozent der Bürger über zwölf Jahren sind mindestens einmal geimpft. Seit 15. Oktober gelten 3 G-Regeln am Arbeitsplatz und im Fernverkehr, sie werden nun auf Hotels sowie öffentlichen Nahverkehr und Regionalbahnen erweitert.