Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. Merkel sei vor einigen Tagen geimpft worden, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Nachdem Merkel bei der ersten Impfung am 16. April den Impfstoff von Astrazeneca erhalten hatte, sei sie nun mit dem Vakzin von Moderna geimpft worden. Die 66-jährige Bundeskanzlerin gehört damit zu jenen fast 32 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpf sind. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Dienstag sind 42 540 863 Menschen (51,2 Prozent) zumindest einmal, 26 274 154 Menschen (31,6 Prozent) vollständig geimpft. Bei den vollständig Geimpften ist weiter das Saarland mit einem Bevölkerungsanteil von 37,9 Prozent an der Spitze, Brandenburg bleibt mit 29,1 Prozent Schlusslicht.