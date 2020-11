Massentest in Südtirol

Bei einem dreitägigen Corona-Massentest in der norditalienischen Provinz Südtirol haben einige tausend Menschen von ihrer Infektion erfahren. Bis Sonntagvormittag hatten fast 270 000 Menschen einen kostenlosen Abstrich machen lassen. Wie die Behörden mitteilten, erhielten 2626 Teilnehmer (ein Prozent) ein positives Corona-Resultat. Die zentrale Phase der freiwilligen Reihenuntersuchung lief bis Sonntagabend. Die Landesregierung will damit die zweite Corona-Welle brechen: Virusträger, die nichts von ihrer Infektion ahnen, sollen entdeckt werden. Sie gelten als gefährliche Ansteckungsquelle. In der Provinz Bozen-Südtirol, über die ein Teil-Lockdown verhängt ist, leben gut eine halbe Million Menschen. Kritiker bemängelten, dass die Resultate von Antigen-Schnelltests nicht verlässlich genug seien.