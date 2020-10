Regierung will Firmen Umsatzausfälle ersetzen

Von Cerstin Gammelin, Berlin

Der Bund plant nach Informationen der SZ umfangreiche Hilfen, um die von dem für November angedachten Teil-Lockdown betroffenen Branchen zu unterstützen. Unter anderem sollen Branchen, in denen Schließungen anstehen, die Umsatzeinbußen erstattet werden.

Geplant ist, kleineren Unternehmen 75 Prozent der Umsatzeinbußen zu ersetzen. Größere sollen 70 Prozent bekommen. Berechnungsbasis dafür sind die Umsätze von November 2019. Das geht aus einem Vorschlag hervor, den das Bundesfinanzministerium für die Verhandlungen gemacht hat.

Die Mittel dafür sollen aus einem bereits eingerichteten Hilfstopf kommen: Die Überbrückungshilfen II können von Oktober bis Dezember beantragt werden, werden bisher aber nur wenig genutzt. Die Summe der Erstattungen könnte sich den Kalkulationen zufolge auf acht bis zehn Milliarden Euro belaufen.

Geplant ist zudem, ab Januar 2021 ein Überbrückungsgeld III einzurichten. Wie das genau aussehen soll, ob es etwa einen Unternehmerlohn für Soloselbstständige gegen könnte, ist offen.

Bund und Länder haben bereits mehr als 1000 Milliarden Euro bereit gestellt

Die Koalition hatte bereits in ihrer Beschlussvorlage für die heutige Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin umfangreiche Hilfen für einen befristeten Lockdown angekündigt. In der Verhandlungsunterlage waren Nothilfen, Überbrückungshilfen und schnelle Kredite der staatlichen Förderbank KfW angekündigt worden. Zurzeit sitzen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Schaltkonferenz. Es nehmen auch weitere Minister daran teil.

Bund und Länder haben in der Corona-Pandemie bereits Nothilfen, Garantien und Kredite in Höhe von mehr als 1000 Milliarden Euro bereit gestellt.