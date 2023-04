Cyberattacken haben in mehreren Bundesländern Internetseiten von öffentlichen Stellen lahmgelegt. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstag zeitweise unter anderem die Webseiten von Ministerien nicht erreichbar, in Niedersachsen und Brandenburg waren Internetseiten der Polizei betroffen. Hacker versuchten zudem erneut, eine neue Plattform des Bundesentwicklungsministeriums für den Wiederaufbau in der Ukraine zu stören. In Sachsen-Anhalt habe es sich um einen sogenannten DDoS-Angriff auf Webseiten des Landes gehandelt - die Server seien also gezielt überlastet worden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilte. Der Angriff sei wahrscheinlich "Teil einer deutschlandweiten Kampagne".