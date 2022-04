Nach Dutzenden Coronafällen in den vergangenen Tagen wachsen in Chinas Hauptstadt Peking Sorgen vor einem Lockdown wie in Shanghai. Die Einwohner der Stadt deckten sich mit Lebensmitteln und anderen Vorräten ein, während am Montag in Pekings größtem Bezirk Chaoyang Corona-Massentests bei allen Bürgern begannen. Die Behörden im Diplomatenviertel Chaoyang, dem mit rund 3,5 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bezirk Pekings, ordneten am späten Sonntag an, dass Einwohner und dort Beschäftigte in dieser Woche dreimal getestet werden müssen. Seit Freitag wurden in Peking 47 lokal übertragene Fälle gemeldet, wobei mehr als die Hälfte auf Chaoyang entfiel