In China hat das Gerichtsverfahren gegen zwei Kanadier begonnen, die dort seit über einem Jahr wegen des Vorwurfs der Spionage festgehalten werden. Ein Gericht in der nordostchinesischen Stadt Dandong bestätigte am Freitag, dass der Fall von Michael Spavor am Freitag angehört wurde. Zuschauer durften nicht teilnehmen, da das Verfahren Staatsgeheimnisse beinhaltet habe. Das Urteil werde zu einem späteren Termin verkündet. Es wird erwartet, dass der zweite Kanadier, Michael Kovrig, am kommenden Montag vor einem anderen Gericht erscheinen wird. Der frühere Diplomat Kovrig und Spavor waren am 10. Dezember 2018 festgenommen worden. Wenige Tage zuvor war die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, in Kanada festgesetzt worden. Diplomaten und Kritiker vermuten daher eine chinesische Vergeltung und werfen Peking "Geiseldiplomatie" vor.