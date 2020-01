Nach einem Familiengottesdienst in der evangelischen Christuskirche im Celler Stadtteil Westercelle ist ein 1 000-DM-Schein in der Kollekte aufgetaucht. "Wir glauben, dass sich der Spender ganz bewusst dafür entschieden hat", sagte Pastor Jens Heger am Freitag. Die Kollekte am Ausgang sei für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde bestimmt.

Mehr als 150 Gottesdienstbesucher, vorwiegend kleine Kinder mit ihren Eltern, hätten am vierten Advent den Tannenbaum der Kirche geschmückt. Nach dem Gottesdienst sei dann ein Mitglied des Kirchenvorstandes auf ihn zugekommen. In den Opferstock sei von einem anonymen Spender ein 1 000-DM-Schein gesteckt worden.

Bei einem festgelegten Umtauschkurs von 1,95583 DM für einen Euro, erhielt die Kirchengemeinde 511,29 Euro für den alten DM-Schein. Das Geld werde für Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt, sagte Heger. Seit zehn Jahren sammele die Kirchengemeinde bei Erntedank- und Familien-Gottesdiensten oder auch bei Taufen, um eine Stelle zu finanzieren. "Wir benötigen jährlich für diese Arbeit mindestens 20.000 Euro." Heger vermutet, dass der Spender oder die Spenderin um den Verwendungszweck gewusst hat.