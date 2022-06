Regierung in Sofia gestürzt

In Bulgarien ist die Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow am Mittwoch über ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Damit steuert das Land womöglich auf Neuwahlen zu. Petkows Zentrums-Partei PP kann nun eine neue Regierung im Parlament zur Abstimmung stellen. Bekommt sie keine Mehrheit, können zwei weitere Versuche von anderen Parteien gestartet werden, bevor der Präsident ein Übergangskabinett ernennt und Neuwahlen ausruft. Die Oppositionsparteien hatten das Misstrauensvotum mit Kritik an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung begründet.