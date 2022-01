Bulgarien blockiert seit gut einem Jahr den Beginn von EU-Gesprächen mit Nordmazedonien wegen eines Geschichtsstreits. Die seit Dezember in Sofia amtierende zentristisch-sozialistische Regierung will nun den Dialog mit Nordmazedonien ausbauen. Regierungschef Kiril Petkow sagte am Freitag, er wolle am 18. Januar Nordmazedonien besuchen. Petkow dürfte dann mit dem neuen Regierungschef Nordmazedoniens, Dimitar Kovacevski, zusammenkommen, der am 16. Januar vereidigt werden soll. Damit "zeigen wir, dass die gute Nachbarschaft ein Hauptprinzip bei unseren Beziehungen zur Republik Nordmazedonien ist", sagte Petkow.