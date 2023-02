In Bulgarien sind nach Angaben des Innenministeriums in einem Lastwagen 18 Leichen von Migranten aus Afghanistan gefunden worden. Unter den Todesopfern sei auch ein Kind, sagte der Chef der bulgarischen Ermittlungsbehörde, Borislaw Sarafow, am Freitag vor Journalisten. Die Menschen seien erstickt. Laut dem Innenministerium wurde in dem Lastwagen, der nahe dem Dorf Lokorsko bei Sofia gefunden wurde, Holz transportiert. Die Migranten seien in Abteilen des Laderaums versteckt gewesen. Die Polizei nahm unterdessen vier Personen fest, von denen eine bereits wegen Menschenhandels verurteilt worden war. Bulgarien liegt auf der Route, über die viele Migranten aus dem Nahen Osten und Afghanistan versuchen, in die EU zu gelangen. Weitere 34 Migranten, darunter fünf Kinder, seien in Sofia ins Krankenhaus eingeliefert worden, erklärte Sarafow weiter. Einige befinden sich demnach in einem kritischen, aber stabilen Zustand.