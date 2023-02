Deutschland sagt für 2023 insgesamt 120 Millionen Euro zur Bekämpfung der humanitären Not im Bürgerkriegsland Jemen zu. "In Jemen sehen wir seit Jahren eine der schlimmsten humanitären Katastrophen auf der Welt, (...) vor der die Welt immer wieder und viel zu oft die Augen verschlossen hat", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag zum Besuch einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen (UN). Nach Angaben des Auswärtigen Amts setzt sich die Zusage aus 69 Millionen Euro des Auswärtigen Amts und 51 Millionen Euro des Entwicklungsministeriums zusammen. Mehr als 20 Millionen Menschen brauchen Unterstützung, das sind fast zwei Drittel der Einwohner des Landes.