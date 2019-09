Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem SPD-Landesvorstand Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen vorgeschlagen. Dies verlautete am Donnerstag aus einer Sitzung in Potsdam. Damit soll Brandenburg erstmals eine rot-schwarz-grüne Koalition bekommen. Auch die Landesspitzen von CDU und Grünen berieten über die Aufnahme von Verhandlungen. Bei den Grünen, bei denen es zum Teil Kritik an dem Bündnis gab, entscheidet noch ein Kleiner Parteitag am Samstag. In Deutschland wäre eine solche Koalition aus SPD, CDU und Grünen mit der SPD als stärkster Partei derzeit die einzige auf Länderebene. Sie hätte im Brandenburger Landtag eine Mehrheit von sechs Stimmen.