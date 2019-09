Die geplante rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg will nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nicht an der Haushaltsdisziplin rütteln. "Wir wollen in der Haushaltskonsolidierung auch in den kommenden Jahren weiter vorankommen", sagte der SPD-Landeschef am Montag nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen in Potsdam. Die drei Parteien einigten sich am Montag für die Gespräche laut Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher auf sieben Facharbeitsgruppen mit je fünf Mitgliedern zu Themen wie Bildung, Innenpolitik, Infrastruktur und E-Government. Die potenziellen "Kenia"-Partner wollen bis möglichst Mitte Oktober verhandeln.