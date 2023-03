Kohlgraf will "andere Kirche"

Nach der Veröffentlichung einer umfangreichen Studie zu sexualisierter Gewalt im katholischen Bistum Mainz sieht Bischof Peter Kohlgraf seine Kirche vor unumkehrbaren Veränderungen. Zahlreiche Schilderungen in dem rund 1200-seitigen Abschlussbericht des Regensburger Rechtsanwalts Ulrich Weber seien "zutiefst erschreckend", sagte der Bischof am Mittwoch. Es falle ihm nicht leicht, Verantwortung für eine solche Gestalt von Kirche zu übernehmen, räumte er ein: "Ich will heute eine andere Kirche gestalten." Die Studie hatte mindestens 401 Betroffene sexueller Übergriffe und 181 Beschuldigte seit 1945 ermittelt.