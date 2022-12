Der CDU-Politiker Bernhard Vogel wird an diesem Montag 90 Jahre alt. Seine Partei feiert den Geburtstag zuerst in Speyer und am Mittwoch dann in Erfurt. Vogel () war, mit einer Unterbrechung von knapp vier Jahren, von 1976 bis 2003 Ministerpräsident - zuerst als Nachfolger von Helmut Kohl in Rheinland-Pfalz bis 1988; und dann von 1992 an bis zu seinem politischen Ausscheiden 2003 in Thüringen. In beiden Ländern hat er absolute Mehrheiten gewonnen. Der jüngere Bruder des 2020 gestorbenen SPD-Politikers Hans-Jochen Vogel hat als Politikwissenschaftler an der Universität Heidelberg begonnen, bevor er eine prägende Figur der Union wurde, als besonnener Debatteur und engagierter Katholik auch weit über die Grenzen seiner Partei hinaus respektiert. An die jüngere Generation gerichtet, sagt Bernhard Vogel im Gespräch mit der dpa zu seinem Geburtstag mit Blick auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: "Wir haben das damals geschafft. Warum solltet ihr die heutigen Herausforderungen nicht meistern?"