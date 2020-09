In Berlin gilt künftig bei größeren Demonstrationen eine Maskenpflicht. Bei Versammlungen unter freiem Himmel mit mehr als 100 Personen sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nun vorgeschrieben, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci nach einer Senatssitzung am Dienstag mit. Nachdem am Wochenende bei Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen die Abstandsregeln oftmals nicht eingehalten worden waren, hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel einen entsprechenden Vorschlag gemacht. In Deutschland haben sich laut Robert-Koch-Institut insgesamt 243 599 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit stieg die Zahl positiver Tests am Dienstag um 1218.