Kurz vor geplanten Verhandlungen zwischen armenischen und aserbaidschanischen Diplomaten in Genf haben aserbaidschanische Truppen eine neue Offensive in der Kaukasusregion Bergkarabach gestartet. Einheiten der Armee drangen am Freitag in die Separatistenregion vor. Das armenische Verteidigungsministerium berichtete von schweren Zusammenstößen im Süden der Region. Auch das aserbaidschanische Militär berichtete von Einschlägen armenischer Geschosse . Die geplanten Verhandlungen sollen zu einem Ende der Kämpfe beitragen. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, steht aber unter der Kontrolle ethnisch armenischer Truppen.