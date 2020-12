Armenien und Aserbaidschan haben sich gegenseitig den Bruch des Friedensabkommens über die Kaukasusregion Bergkarabach vorgeworfen. Vertreter der überwiegend von Armeniern bewohnten Region hielten dem aserbaidschanischen Militär am Samstag vor, bei einem Angriff Einsatzkräfte verletzt zu haben. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev machte Armenien verantwortlich und drohte eine Reaktion mit eiserner Faust an. Bergkarabach liegt zwar in Aserbaidschan, steht seit dem Ende eines Krieges 1994 unter Kontrolle ethnischer Armenier, die von Armenien unterstützt werden. Im September waren Kämpfe ausgebrochen, bei denen mehr als 5600 Menschen getötet wurden. Ein von Russland vermitteltes Friedensabkommen gab Aserbaidschan die Kontrolle über Gebiete in Bergkarabach und Umgebung wieder, die seit mehr als 25 Jahren unter armenischer Verwaltung gestanden hatten.