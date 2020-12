Aserbaidschan hat am Dienstag die Übernahme aller bisher armenisch kontrollierten Gebiete in und um Berg-Karabach abgeschlossen, die ihm in einem von Russland vermittelten Abkommen zugesprochen wurden. Mit dem am 10. November geschlossenen Waffenstillstand endeten 44 Tage dauernde schwere Kämpfe. Die militärischen Erfolge Aserbaidschans zwangen Armenien, die Waffenstillstandsbedingungen anzuerkennen. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew sagte zum Abzug der letzten armenischen Kämpfer: "Wir haben alle einen Traum gelebt und diesen erfüllt." Baku erhielt einen großen Teil des überwiegend armenisch bewohnten Berg-Karabachs, das in Aserbaidschan liegt.