Mit Schweigeminuten und einer Gedenkfeier hat Belgien am Montag an die Opfer der islamistischen Terroranschläge in Brüssel vor fünf Jahren erinnert. An den Orten der beiden Anschläge, dem Flughafen Zaventem und der Metrostation Maelbeek im Europaviertel, versammelten sich zahlreiche Menschen zum Gedenken , unter ihnen auch König Philippe und Königin Mathilde. Der damalige Premierminister und heutige EU-Ratschef Charles Michel schrieb auf Twitter, Europa sei vor fünf Jahren mitten ins Herz getroffen worden. Bei einer Gedenkfeier am Mittag sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo, das Attentat sei nicht nur mörderisch gewesen, sondern auch ein Anschlag auf die Freiheit, Demokratie und Toleranz Belgiens. Am 22. März 2016 explodierten drei Bomben in der belgischen Hauptstadt - zwei am Flughafen und eine in der U-Bahnstation Maelbeek. 35 Menschen starben. Mehr als 300 wurden verletzt.