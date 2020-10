Der umstrittene belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Demonstranten mit harschen Worten gedroht. "Wenn jemand einen Militärangehörigen berührt, muss er mindestens ohne Hände weggehen", sagte Lukaschenko am Freitag im Fernsehen. Trotzdem demonstrierten vor dem Wochenende wieder Hunderte gegen den Staatschef. Seit Montag versucht die Opposition mit Aufrufen zu Generalstreiks Lukaschenko zum Amtsverzicht zu zwingen.

In Belarus kommt es seit der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos am 9. August regelmäßig zu Massenprotesten. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor, was dieser zurückweist. Mehr als 16 000 Menschen wurden bereits festgenommen. Ermittler der Vereinten Nationen haben über Schläge und Folter berichtet, der Westen neue Sanktionen verhängt.