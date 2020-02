Der neue EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Oliver Varhelyi, will sich für die zügige Aufnahme neuer Mitglieder aus Westbalkan-Ländern einsetzen. "Am Ende meines Mandats möchte ich zumindest ein Land aus der Region bereit zum Beitritt sehen", erklärte er am Donnerstag nach einem Treffen mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić in Belgrad. Zu den Westbalkan-Staaten gehören Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo. Mit Serbien verhandelt die EU seit 2014, mit Montenegro seit 2012. Die EU-Kommission präsentierte am Vortag neue Regeln für Beitrittsverhandlungen. Länder, die bereits verhandeln, können wählen, ob sie die alten oder die neuen Regeln vorziehen.