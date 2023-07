Nach der Affäre um den baden-württembergischen Polizeiinspekteur soll das Amt abgeschafft werden. Das kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag an. Er zieht damit Konsequenzen aus dem Skandal um den suspendierten Amtsinhaber Andreas R., der sich gerade wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten musste. Am vergangenen Freitag wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dass R. jedoch ins Amt zurückkehrt, hatte Strobl stets ausgeschlossen. Die Aufgaben des Inspekteurs sollen auf ein neues Gremium übertragen werden. Man wolle "weg von Abhängigkeiten, die sich zu stark auf Einzelne konzentrierten", teilte die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz mit. Die neue Spitze besteht neben Hinz aus dem Landespolizeidirektor für die Schutzpolizei und dem Landeskriminaldirektor für die Kriminalpolizei. Hinzu kommt ein Stab "zur Sicherung des Führungs- und Qualitätsmanagements".