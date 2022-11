Detailansicht öffnen Heidelberg wählt neuen Oberbürgermeister 06.11.2022, Baden-Württemberg, Heidelberg: Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen), ehemalige baden-württembergische Wissenschaftsministerin, verfolgt im Rathaus bei der Oberbürgermeisterwahl eine Hochrechnung. Die Menschen in Heidelberg müssen am 27. November erneut zur Oberbürgermeisterwahl. Beim ersten Anlauf hat sich niemand der neun Kandidatinnen und Kandidaten mit absoluter Mehrheit durchgesetzt. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: dpa)

Nach der Niederlage bei der Heidelberger Oberbürgermeisterwahl will sich die frühere baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer weiter politisch für die Stadt engagieren. Das werde sie mit ganzer Kraft machen, sagte die 57-jährige Grünen-Politikerin. "Ich habe Spaß an Politik, ich fühle mich auch in Verantwortung für Heidelberg. Da ist jede Menge zu tun." Als Heidelberger Landtagsabgeordnete spielten für sie auch die kommunalen Themen weiter eine wichtige Rolle. Bauer war am Sonntag beim zweiten Durchgang der Wahl mit rund 42,4 Prozent der Stimmen Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) unterlegen. Für den 61-Jährigen hatten gut 54,0 Prozent der Heidelberger und Heidelbergerinnen votiert.