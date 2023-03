Bei gewalttätigen Protesten gegen den Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg sind in Offenburg 53 Polizeibeamte und zwei Demonstranten verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag bilanzierte. Die Polizisten wurden während der Krawalle am Samstag geschlagen, getreten und mit einem Feuerlöscher gezielt angesprüht. Außerdem hätten Demonstranten ein Feuer angezündet und Pfefferspray hineingeworfen, berichtete der Sender SWR. Vor allem durch den Rauch wurden demnach viele Polizisten verletzt. Die Polizei selber sprach von Atemwegsreizungen, aber auch Prellungen und Abschürfungen. 17 Beamte waren letztlich dienstunfähig.

Gegen Teilnehmer der Demonstration wurden 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet, von mehr als 400 Teilnehmern wurden die Personalien erfasst, für mehr als 300 Menschen gab es zudem einen Platzverweis. Mehreren bereits ermittelten Tatverdächtigen wirft die Polizei schweren Landfriedensbruch, des Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vor. Eine eigene Ermittlungsgruppe versucht, weitere Straftäter zu identifizieren. Vor den Ausschreitungen hatten bei einer anderen Demonstration mindestens 1200 Menschen friedlich in der Innenstadt und am Messegelände gegen den Parteitag der AfD protestiert. Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" distanzierte sich später von der Gewalt bei der Folgedemo. Bündnissprecherin Jenny Haas kritisierte aber einen "vollkommen überzogenen Polizeieinsatz" - verantwortlich dafür war aus ihrer Sicht die Versammlungsbehörde der Stadt Offenburg.