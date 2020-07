In Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne wird das öffentliche Leben wegen der Verbreitung des Coronavirus wieder weitgehend lahmgelegt. Von Mittwoch an dürfen die rund 4,9 Millionen Einwohner sechs Wochen lang ihre Häuser nur noch verlassen, wenn es unbedingt nötig ist - für den Einkauf von Lebensmitteln, den Arztbesuch oder den Weg zur Arbeit. Restaurants, Cafés und Bars dürfen keine Gäste mehr in ihren Räumen bewirten, sondern nur noch Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Friseursalons und Fitnessstudios müssen schließen. Die Schulferien werden verlängert. Hintergrund ist der höchste Anstieg an Infektionsfällen an einem Tag seit Anfang April.