Mit Blick auf China versuchen Südkorea und Japan ihre Beziehungen zu vertiefen. Ungelöste historische Streitigkeiten sollten dies nicht verhindern, sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol am Sonntag bei einem Besuch des japanischen Premierministers Fumio Kishida in Seoul. Kishidas Besuch ist der erste eines japanischen Premiers in Seoul seit zwölf Jahren. Hintergrund der Annäherung ist die Bedrohung durch Nordkorea sowie die wachsende Konkurrenz durch China. Die Differenzen basieren auf dem Umgang mit der japanischen Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945. Umstritten ist dabei die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit und Zwangsprostitution.