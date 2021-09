Hacker haben mehrere Online-Kanäle des rechtsradikalen Kochbuch-Autors Attila Hildmann übernommen. Auf seiner Webseite erschien am Montag ein Banner des Hackerkollektivs "Anonymous". Auch Hildmanns Telegram-Kanal enthält eine Nachricht der Aktivistengruppe. Das Hackerkollektiv hat in einem Blogbeitrag die Übernahme der Kanäle für sich reklamiert. Der Verschwörungserzähler selbst bestätigte diese Übernahme in einer Sprachnachricht auf einem weiteren Telegram-Kanal, der ihm zugeordnet werden kann. Gegen Hildmann wird unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt. Ein Haftbefehl kann nicht vollstreckt werden - der 40-Jährige soll zuletzt in der Türkei gewesen sein.