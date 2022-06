Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat den in Afghanistan herrschenden Taliban Verbrechen an Zivilisten vorgeworfen. Sicherheitskräfte der Taliban hätten Bewohner der Provinz Pandschir unrechtmäßig festgenommen und gefoltert, teilte HRW am Freitag mit. Seit Monaten sind die Taliban in dem als Widerstandsort bekannten Tal in Kämpfe mit Rebellen der Nationalen Widerstandsfront (NRF) verwickelt. Die NRF wird von Ahmad Massoud, dem Sohn des bekannten Widerstandskämpfers Ahmad Schah Massoud, angeführt. Der Vater kämpfte bereits vor 20 Jahren gegen das damalige Taliban-Regime. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben sich die Rebellen vor allem in Provinzen Nordafghanistans zurückgezogen.