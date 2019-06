30. Juni 2019, 18:34 Uhr Afghanistan Viele Tote bei Angriffen der Taliban

Ein Deutsch-Amerikaner aus Heilbronn ist bei einem Einsatz für die US-Armee in Afghanistan getötet worden. Der 32-Jährige und ein 24 Jahre alter Amerikaner wurden am Dienstag in der Provinz Urusgan bei einem Schusswechsel tödlich verletzt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Laut US-Medien waren beide in einen Hinterhalt der Taliban geraten. Bei Taliban-Angriffen auf afghanische Sicherheitskräfte wurden am Wochenende mindestens 65 Menschen getötet worden. Seit Samstag sitzt der US-Diplomat Zalmay Khalilzad wieder mit Vertretern der Taliban in Doha zusammen, um Friedensgespräche in Afghanistan auf den Weg zu bringen.