Die USA haben trotz der ungeklärten innenpolitischen Lage in Afghanistan ihren mit den Taliban vereinbarten Truppenrückzug begonnen. Die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan solle binnen 135 Tagen von derzeit 13 000 auf 8600 Mann reduziert werden, twitterte Streitkräftesprecher Sonny Leggett am Dienstag. US-Außenminister Mike Pompeo lobte die Ankündigung des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani, am Dienstag mit der Entlassung von Taliban-Kämpfern zu beginnen. Die USA hatten Ende Februar mit den militant-islamistischen Taliban vereinbart, binnen zehn Tagen mit dem Abzug ihrer Truppen zu beginnen. Diese sollen zunächst auf 8600 Mann verringert und binnen 14 Monaten ganz abgezogen werden. Kabul befindet sich in einer politischen Krise, Amtsinhaber Ghani und sein Rivale Abdullah Abdullah hatten sich am Montag beide als Präsident vereidigen lassen.