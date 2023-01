Tote bei Anschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Anschlag auf das Außenministerium nach Angaben der Taliban mindestens fünf Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt, wie die militanten Islamisten meldeten. Afghanische Medien berichteten über weit höhere Opferzahlen und zitierten Quellen aus dem Außenministerium, wonach 20 Menschen ums Leben kamen und 26 verletzt wurden. Nach Angaben der Taliban hatte ein Attentäter eine Explosion auf der Straße vor dem Außenministerium ausgelöst. Bisher hat sich noch niemand zu dem Attentat bekannt. Erst vor zehn Tagen wurden bei einem Anschlag, den die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte, in Kabul mehrere Menschen verletzt und getötet.