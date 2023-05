Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben seit Mai 2021 mehr als 44 000 gefährdeten afghanischen Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen eine Aufnahme nach Deutschland in Aussicht gestellt. Davon sind mehr als 30 000 bereits nach Deutschland eingereist, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Union heißt. In einem mehrstufigen Verfahren würden die Fälle derzeit geprüft und die Entscheidung zur Erteilung von Aufnahmezusagen für die ausgewählten Personen vorbereitet, heißt es dort. Anschließend würden Aufnahmezusagen zeitnah erteilt.