In Afghanistan ist ein Provinzgouverneur der Taliban nach Polizeiangaben bei einer Explosion getötet worden. Gouverneur Mawlawi Mohammed Dawood Musami aus der Provinz Balch ist einer der hochrangigsten Islamisten, der seit der Taliban-Machtergreifung 2021 zu Tode kam. Die Ursache war zunächst unbekannt. Die mit den Taliban verfeindete Miliz IS hatte sich in den vergangenen Monaten zu vielen Anschlägen bekannt.