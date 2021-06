Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan erneut zwei Bezirke erobert. Daulatabad in der Provinz Fariab im Norden des Landes und Dschaghatu in der südöstlichen Provinz Gasni seien an die Taliban gefallen, bestätigten mehrere Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Damit sind seit Beginn des Abzugs der US-Truppen und anderer Nato-Streitkräfte am 1. Mai elf der rund 400 Bezirke in den 34 Provinzen des Landes an die Islamisten gefallen. Der Bezirk Daulatabad sei bereits länger von den Taliban belagert worden. Bis spätestens 11. September, 20 Jahre nahc den Anschlägen auf das World Trade Center, sollen alle internationalen Truppen das Land verlassen haben.