Bei einem Selbstmordattentat in Kabul sind mindestens sechs Zivilisten getötet worden. In der Nähe des Außenministeriums in einer belebten Gegend der Innenstadt sei am Montag eine Bombe gezündet worden, teilte die Polizei weiter mit In dem Bereich befinden sich mehrere Regierungsgebäude. Unter den Verletzten seien drei Mitglieder der Taliban-Sicherheitskräfte. Zwölf Verletzte und zwei Tote wurden in ein von einer italienischen Nichtregierungsorganisation betriebenes Krankenhaus eingeliefert, so deren Landesvorsitzender. Kabul und andere Städte waren in den vergangenen Monaten häufiger das Ziel von Anschlägen. Im Januar etwa gab es Tote und Verletzte in der Nähe des Außenministeriums infolge einer Explosion. Zu einigen dieser Attentate bekannte sich die extremistische Miliz Islamischer Staat (IS). Die Taliban haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen mehrere Razzien bei mutmaßlichen IS-Mitgliedern durchgeführt.