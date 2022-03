Der UN-Sicherheitsrat bekräftigt seinen Protest gegen den anhaltenden Ausschluss von Mädchen aus weiterführenden Schulen in Afghanistan. In einer am Sonntag (Ortszeit) in New York verabschiedeten Erklärung äußerten die Mitglieder ihre Sorge und forderten die Taliban auf, das Recht auf Bildung zu respektieren und die Schulen für Mädchen ohne weitere Verzögerung zu öffnen. Nach ihrer Machtübernahme im August hatten die Taliban weiterführende Schulen im September nur für Jungen wieder geöffnet. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres in der vergangenen Woche hatten sie die Öffnung auch für Mädchen angekündigt, dann aber erklärt, den Zugang zum Unterricht für Schülerinnen ab der 7. Klasse zu verschieben. Die UN, die EU und zahlreiche Organisationen und Länder haben die Entscheidung scharf kritisiert.