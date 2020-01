Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Afghanistan haben die islamistischen Taliban mitgeteilt, sie hätten die Maschine abgeschossen. Es habe sich um ein US-Spionageflugzeug gehandelt, erklärten die Extremisten am Montagabend (Ortszeit). Das Flugzeug habe Geheimdienstinformationen in der Provinz Gasni gesammelt und sei im Bezirk Deh Jak zum Absturz gebracht worden. Die Crew sei ums Leben gekommen, berichteten die Taliban. Das Wrack und die Leichen lägen weiter an der Unfallstelle, schrieb ein Sprecher auf Twitter. Vertreter der US-Streitkräfte äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Am Montagmittag hatten lokale Behördenvertreter der Provinz Gasni erklärt, kurz nach 13 Uhr sei eine Passagiermaschine im Bezirk Deh Jak abgestürzt. Lokale Medien hatten berichtet, es handele sich um ein Flugzeug der staatlichen Fluglinie Ariana Airlines. Ariana Airlines dementierte allerdings umgehend. Nach dem Auftauchen von Videos verdichteten sich die Hinweise, dass es sich um ein Flugzeug des US-Militärs handeln könnte, eine Bombardier E-11A, die zur Überwachung über Afghanistan eingesetzt wird. Sediq Sediqqi, der Sprecher des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani, sagte der SZ am Montagnachmittag, "alle Regierungseinheiten arbeiten daran, die richtigen Informationen über den Absturz zu sammeln". Bislang lägen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.