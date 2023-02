Die Taliban haben einem Medienbericht zufolge einen Professor wegen seines Einsatzes für die Bildung von Frauen und Mädchen festgenommen. Ismail Maschal war zuvor mehrere Tagen mit einem bunten Karren in den Straßen Kabuls unterwegs gewesen und hatte Bücher an Passanten verteilt, wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews am Freitag berichtete. Seinen Karren hatte er mit Sprüchen beschrieben, die für die Bildung von Mädchen und Frauen warben. Ein Taliban-Vertreter des Kulturministeriums beschuldigte Maschal auf Twitter "provokative Aktionen gegen das System" durchgeführt zu haben. Der Mann soll bereits am Donnerstag verhaftet worden sein. Maschal hatte bereits zuvor für Aufsehen gesorgt, als er aus Protest gegen das von den Taliban eingeführte Universitätsverbot für Frauen seine Diplome in einer Livesendung News zerriss.