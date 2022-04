Die USA haben einem Medienbericht zufolge Militärgerät im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) in Afghanistan zurückgelassen. Nach dem Abzug im August 2021 seien Flugzeuge, Fahrzeuge, Munition, Waffen und weiteres Gerät den Taliban in die Hände gefallen, berichtete CNN am Mittwochabend. Die Angaben stammen aus einem vom US-Kongress in Auftrag gegebenen Bericht des Pentagon. Im Zeitraum von 2005 bis August 2021 sollen die USA die vom Westen gestützte Regierung in Kabul mit Militärausrüstung im Wert von 18,6 Milliarden US-Dollar (rund 17,6 Milliarden Euro) unterstützt haben. Die Taliban hatten den Abzug der Nato-Truppen nach fast zwei Jahrzehnten Widerstandskampf als Propagandasieg gefeiert. Die Gruppe veröffentlichte immer wieder Videos, in denen ihre Kämpfer mit moderner Militärausrüstung und auch Hubschraubern zu sehen waren. Die Taliban-Regierung hat nach der Machtübernahme Freiheitsrechte, insbesondere von Frauen, stark eingeschränkt.