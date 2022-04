Nach Angriffen auf die iranische Botschaft und das Konsulat in Afghanistan sollen die diplomatischen Vertretungen vorerst schließen.Der afghanische Geschäftsträger in Teheran sei ins Außenministerium einbestellt worden, meldete die iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. In Afghanistan hatten Demonstranten iranische Vertretungen angegriffen, nachdem Videos über angebliche Misshandlungen afghanischer Flüchtlinge im Nachbarland für Empörung sorgten. In der Grenzstadt Herat etwa wurde das Tor des Konsulats in Brand gesetzt, auch in der Provinz Khost gab es Proteste. In Kabul setzten Demonstranten iranische Flaggen in Brand.