Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens zehn Gläubige getötet worden. Weitere 20 Menschen seien verwundet worden, berichtete der afghanische TV-Sender Tolonews am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher des Taliban-Innenministeriums. Augenzeugen gingen von einer weitaus höheren Opferzahl aus. Das Dach der Moschee sei eingestürzt, berichtete ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. Die Detonation ereignete sich in einem Teil der Moschee, wo Sufisten beteten. Bei schweren Anschläge auf Moscheen und Schulen wurden in den vergangenen Wochen Dutzende Menschen getötet. Einen Großteil der Angriffe reklamiert die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich.