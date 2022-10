Die AfD ist mit einem Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Corona-Politik im Bundestag parteiübergreifend auf Ablehnung gestoßen. Mit dem Antrag, über den am Freitag im Parlament zum ersten Mal debattiert wurde, wolle sich die AfD den Applaus von Corona-Leugnern so lange wie möglich sichern und aus der Verunsicherung der Menschen Profit schlagen, hieß es von Rednern der anderen Parteien. Wäre es bei der Bekämpfung der Pandemie nach der AfD gegangen, hätte sie viel mehr Opfer gefordert, so die Kritik. Die AfD hingegen begründete ihren Antrag damit, das Volk habe "ein Recht auf Antwort, was genau gelaufen ist".