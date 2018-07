31. Juli 2018, 18:54 Uhr Abschiebungen Sami A. weiter in Tunesien

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter Osma bin Ladens ist trotz Anordnung noch nicht zurück in Deutschland.

Von Benedikt Müller, dpa, Tunis/Düsseldorf

Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen. (Foto: Marcel Kusch/dpa)

Der mutmaßliche Islamist Sami A. ist am Dienstag nicht nach Deutschland zurückgebracht worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen () dies spätestens für die Nacht zu Mittwoch angeordnet hat. Die Anti-Terror-Behörde seines Heimatstaats Tunesien ermittelt nach eigenen Angaben gegen den mutmaßlichen Ex-Leibwächter Osama bin Ladens und hält seinen Pass noch unter Verschluss. Sami A. wurde am 13. Juli aus Deutschland abgeschoben, obwohl das Verwaltungsgericht dies am Abend zuvor wegen Foltergefahr in der Heimat untersagt hatte. Das Integrationsministerium in NRW erfuhr von dem Urteil jedoch erst, als A. bereits in der Luft war. Der zuständigen Ausländerbehörde Bochum droht nun ein Zwangsgeld von 10 000 Euro. Die Stadt hat jedoch am Montag beantragt, dieses Zwangsgeld auszusetzen. Das Ministerium will nun die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster abwarten, ob A. zurückkehren muss. Sie soll in drei Wochen fallen.