Der große Wintereinbruch hat in der Nacht Teile Deutschlands erfasst und sorgt nun im Bahn- und Straßenverkehr für Probleme. Wegen heftiger Schneefälle verkehrten derzeit keine Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Hannover sowie Hamburg und Berlin, teilte die Deutsche Bahn am Morgen auf ihrer Internetseite mit. Ebenfalls nicht vom Fernverkehr angefahren werde die Region Leipzig/Halle. "Besonders starker Wind und Schneeverwehungen machen den Einsatzkräften zu schaffen", schreibt die Bahn.

In NRW, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen gibt es auch Probleme im Regionalverkehr. Die Situation an den Bahnhöfen sei aber ruhig. Die meisten Menschen hätten sich an die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehalten und seien zuhause geblieben.

Bahnverkehr zwischen Duisburg und Essen eingeschränkt

Im Ruhrgebiet seien an mehreren Stellen Oberleitungen vereist und beschädigt worden, sagte eine Bahn-Sprecherin am Sonntagmorgen. Das betreffe etwa die wichtige Strecke zwischen Duisburg und Essen.

Auch die Regionalbahnen zwischen Münster und Recklinghausen und die S-Bahnen zwischen Dortmund und Hagen können wegen einer Oberleitungsstörung nicht mehr fahren oder müssen umgeleitet werden. Die private Eurobahn meldete wegen des Wintereinbruchs ebenfalls mehrere Zugausfälle vor allem rund um Münster, Bielefeld und Paderborn.

Im niedersächsischen Regionalverkehr fallen ebenfalls viele Züge aus. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10 Uhr stillstehen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Schneeräumtrupps der Bahn seien überall im Einsatz, um einen möglichst reibungslosen Zugverkehr sicherzustellen, sagte eine Sprecherin. Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der eingerichteten Hotline 08000 996633.

Busverkehr in mehreren Städten eingestellt

Zahlreiche Städte und Kreise stellten ihren Busverkehr komplett ein - etwa Münster, Bielefeld, Dortmund, Essen, Bochum, Oberhausen und Hagen. "Spiegelglatte Straßen, vereiste Oberleitungen, eingefrorene Weichen: Sorry, Leute, in Sachen ÖPNV geht in Dortmund wenig", schrieben die Stadtwerke Dortmund bei Twitter. Am Samstagabend hatten bereits die Verkehrsbetriebe im Kreis Siegen-Wittgenstein den Busverkehr gestoppt. Das Siegerland war besonders stark von einem heftigen Eisregen betroffen.

Detailansicht öffnen Eine Anzeigetafel an einer Bus- und Bahnhaltestelle in Oberhausen weist darauf hin, dass auch hier der Verkehr eingestellt wurde. (Foto: Fabian Strauch/dpa)

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen spitzt sich die Lage durch heftige Schneeverwehungen zu. Einige Strecken sind mittlerweile gesperrt, anderswo geht es nur im Schneckentempo voran. In Bielefeld sperrte die Polizei stundenlang die Autobahn 2 am Bielefelder Berg. Weil starker Wind immer neuen Schnee auf die Fahrbahn wehte, kamen die Räumfahrzeuge nicht hinterher. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an, das vorerst bis Sonntagabend 20 Uhr gilt.

222 Unfälle alleine in Nordrhein-Westfalen

Seit Samstagnachmittag sei es alleine in Nordrhein-Westfalen zu bislang 222 Unfällen aufgrund des Wetters gekommen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa eine Million Euro.

Trotz des Dauereinsatzes der Räumdienste appellierte die Polizei an die Vernunft der Autofahrer. "Bitte verzichten Sie auf unnötige Fahrten, bleiben Sie zuhause!", schrieb etwa die Polizei Borken am Sonntagmorgen bei Twitter. Auch wer den Schnee vor seiner Haustür beiseite räumt, solle vorsichtig sein, mahnten Polizei und Feuerwehr in Münster. Es könne gefährliche Dachlawinen geben. In Hagen ist unter den Schneemassen ein Zirkuszelt zusammen gebrochen. Die 13 Tiere, die sich in dem Zelt befanden, blieben unverletzt und konnten befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Menschen hätten sich nicht in dem Zelt befunden.

In Thüringen hatten heftige Schneefälle am Samstagabend vielerorts zu leichten Unfällen auf glatten Straßen geführt. Auf den Autobahnen A 4 und A 14 in Sachen stellten sich in der Nacht Lastwagen quer und sorgten für Staus; auf der A 30 bei Schüttorf stürzte ein Lastwagen auf glatter Straße um.

Bei Twitter teilten Nutzer unter dem Hashtag #flockdown zahlreiche Bilder von vereisten Autos, verschneiten Fahrrädern oder aus dem Garten. Der Wetterdienst Kachelmannwetter hatte das Interesse am Mittwoch geahnt und einige Schlagwörter ins Spiel gebracht: "Man darf gespannt sein, welcher Hashtag sich fürs Wochenende durchsetzen wird." Unter den Vorschlägen waren neben "Flockdown", einer Wortschöpfung aus "Flocke" und "Lockdown", auch "Snowmageddon", "Weissehoelle" und "7879reloaded", letzteres eine Erinnerung an die Schneekatastrophe vor 42 Jahren. Auch ein Einsatz von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Bundeswehr wurde per Twitter-Variante ins Spiel gebracht, mit dem Hashtag "AKKandieschneefront".

Meteorologen rechnen bis in die Nacht zum Montag mit starkem Schneefall, teils extremen Verwehungen und gefrierendem Regen. In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). In einem Streifen vom Münsterland bis nach Sachsen-Anhalt meldete der DWD bereits am Sonntagmorgen starke Schneeverwehungen.

Im Süden deutlich mildere Temperaturen

Ganz anders zeigte sich das Wetter am Samstag hingegen im Süden, wo die Menschen deutlich mildere Temperaturen erlebten. Der Grund: Während über der Mitte Deutschlands Kaltluft arktischen Ursprungs liegt, lenken Tiefdruckgebiete über Westeuropa laut DWD sehr milde Luft nach Bayern und Baden-Württemberg. Ein DWD-Sprecher verwies dabei kürzlich auf den sogenannten Polarwirbel-Split, einem eher seltenen Wetterphänomen. Dabei trifft feuchte Warmluft auf eisige Luftmassen und löst einen Temperatursturz sowie heftige Schneefälle aus. Im Vorfeld hatten Meteorologen von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert" - und Vergleiche zum Winter 1978/79 gezogen, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach.